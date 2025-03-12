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İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(İstiklal Marşı) Bu ölümsüz eser, esaret karşısında taviz vermeyeceğimizin, hürriyet ve istiklalimiz için her türlü fedakarlığı yapacağımızın da manifestosudur." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Fahrettin Altun, İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir değil, ümitsizliğe mahkum edilmek istenen bir milletin, inancıyla, azmiyle ve fedakarlığıyla yeniden ayağa kalkışının haykırışı olduğunu belirtti.

Bu kutlu marşın, milletin birliği, beraberliği ve vatan sevgisinin en güzel tezahürü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu ölümsüz eser, esaret karşısında taviz vermeyeceğimizin, hürriyet ve istiklalimiz için her türlü fedakarlığı yapacağımızın da manifestosudur. Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği şanlı mücadelesinin dizelere döküldüğü İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 104. yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rabb'im vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizin birliğini daim eylesin."

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