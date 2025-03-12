İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(İstiklal Marşı) Bu ölümsüz eser, esaret karşısında taviz vermeyeceğimizin, hürriyet ve istiklalimiz için her türlü fedakarlığı yapacağımızın da manifestosudur." ifadesini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Fahrettin Altun, İstiklal Marşı'nın sadece bir şiir değil, ümitsizliğe mahkum edilmek istenen bir milletin, inancıyla, azmiyle ve fedakarlığıyla yeniden ayağa kalkışının haykırışı olduğunu belirtti.
İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil; ümitsizliğe mahkûm edilmek istenen bir milletin, inancıyla, azmiyle ve fedakârlığıyla yeniden ayağa kalkışının haykırışıdır. Bu kutlu marş, milletimizin birliğinin, beraberliğinin ve vatan sevgisinin en güzel tezahürüdür. Bu ölümsüz eser,… pic.twitter.com/tjMOOtEOu7— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 12, 2025
Bu kutlu marşın, milletin birliği, beraberliği ve vatan sevgisinin en güzel tezahürü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Bu ölümsüz eser, esaret karşısında taviz vermeyeceğimizin, hürriyet ve istiklalimiz için her türlü fedakarlığı yapacağımızın da manifestosudur. Milletimizin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği şanlı mücadelesinin dizelere döküldüğü İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 104. yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rabb'im vatanımızı, bayrağımızı ve milletimizin birliğini daim eylesin."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.