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İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna ilişkin, Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Buğrahan Ayhan  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye, her alanda olduğu gibi havacılıkta da öncü adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu, stratejik vizyonumuzun ve teknik kapasitemizin somut göstergesidir. Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyuyoruz."

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İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım
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