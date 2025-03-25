Dolar
37.97
Euro
41.01
Altın
3,020.38
ETH/USDT
2,069.70
BTC/USDT
87,958.00
BIST 100
9,715.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteriler esnasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısına tepki gösterdi.

Utku Şimşek  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Belirtmek isterim ki 'bizi görmüyorlar' diye devletimizin güzide kurumlarından TRT'ye, yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saldıranların bir gün olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya söz söylediklerine şahit olmadık." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"'Ana muhalefet' genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde 'boykot' çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir. Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir. Türkiye sosyolojisini okuyamadığını bu girişimle bir kez daha kanıtlamış olan CHP siyaseti, ülkemizde ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan bir kez daha başarısız bir performans ortaya koymuştur. Ayrıca belirtmek isterim ki 'bizi görmüyorlar' diye devletimizin güzide kurumlarından TRT'ye, yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saldıranların bir gün olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya söz söylediklerine şahit olmadık.

Kendilerine samimi birkaç öneride bulunmak isteriz: Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın. Şu nefret söylemine artık son verin. Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun. Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak, bu güzel ülke için, bu aziz millet için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz. Bizden söylemesi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afganistan'ın Ankara Büyükelçiliği iftar verdi
İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Olmayan bir seçim sanki gündemmiş gibi bir algı oluşturuldu
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Ahmet Köksal'ın ifadesine ulaşıldı
Düzce'de köylülerin iftar kazanı yarım asrı aşkındır birlik ve beraberlik için kaynıyor

Benzer haberler

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'in boykot çağrısına tepki

İletişim Başkanı Altun: Hukuku itibarsızlaştırmaya yönelik söylemler, adalet sistemine yapılabilecek en büyük kötülüktür

İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalara ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Altun'dan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalara ilişkin açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet