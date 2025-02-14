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İletişim Başkanı Altun'dan BM'de "Türkiye" hassasiyeti gösteren Özboyacı'ya teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, BM Parlamenterler Oturumu'nda Türkiye delegasyonuna "Turkey" denilmesine müdahale ederek, hitabın "Türkiye" olarak düzeltilmesini sağlayan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı'ya teşekkür etti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
İletişim Başkanı Altun'dan BM'de "Türkiye" hassasiyeti gösteren Özboyacı'ya teşekkür

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı'nın BM ve Parlamentolar Arası Birlik (IPU) ortaklığında düzenlenen Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumu'nda Türkiye delegasyonuna "Turkey" denilmesine müdahale ettiği videoyu alıntıladı.

15.02.2025

Videoda, Türkiye delegasyonuna söz verilirken "Turkey" denilmesinin ardından Özboyacı'nın "Artık Turkey değil, Türkiye" şeklinde karşılık verdiği ve ardından hitabın "Türkiye" şeklinde düzeltildiği kaydedildi.

Fahrettin Altun, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adının Birleşmiş Milletler nezdinde 'Türkiye' olarak tescil edildiğini bütün muhataplarımıza hatırlatmak isteriz. Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkemizin adının, doğru şekliyle, 'Türkiye' olarak anılmasına yönelik bu hassasiyeti nedeniyle AK Parti Konya Milletvekilimiz Selman Özboyacı'ya teşekkür ederim."

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