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İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'in babası için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in vefat eden babası Ferhad Hacıyev için taziye mesajı yayımladı.

Utku Şimşek  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'in babası için taziye mesajı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ferhad Hacıyev'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, Hikmet kardeşime, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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