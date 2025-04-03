İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'in babası için taziye mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in vefat eden babası Ferhad Hacıyev için taziye mesajı yayımladı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ferhad Hacıyev'in vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, Hikmet kardeşime, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.