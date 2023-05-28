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İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öyle bir kazandı ki kimse kaybetmedi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

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