İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.
Ankara
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, iki dost ve kardeş ülke Türkiye ile Azerbaycan'ın iletişim ve medya alanlarındaki köklü iş birliğini güçlendirme kararlılığının vurgulandığı belirtildi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile Başkanlığımızda bir araya geldi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 25, 2025
Görüşmede, iki dost ve kardeş ülke olan Türkiye ile Azerbaycan'ın iletişim ve medya alanlarındaki köklü iş birliğini güçlendirme… pic.twitter.com/VX7ODSbFat