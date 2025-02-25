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İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi.

Semih Erdoğdu  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev ile görüştü

Ankara

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede, iki dost ve kardeş ülke Türkiye ile Azerbaycan'ın iletişim ve medya alanlarındaki köklü iş birliğini güçlendirme kararlılığının vurgulandığı belirtildi.

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