Dolar
35.27
Euro
36.77
Altın
2,623.97
ETH/USDT
3,428.00
BTC/USDT
97,937.00
BIST 100
9,994.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Kütahya'nın Gediz ilçesindeki güneş enerjisi santraline (GES) verdiği destekle yılda 3 bin 368 ton karbon salınımının önüne geçiyor.

Fatma Sevinç Çetin  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İLBANK, sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerji santrallerinin kurulumuna destek oluyor.

Bu kapsamda İLBANK'ın verdiği destekle Kütahya Gediz'deki 68 bin 300 metrekarelik alana kurulan GES ile yılda 5 milyon 310 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.

Bölgedeki 26 bin 119 kişiye hizmet sağlayan projeyle 2 bin 500 konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

Doğaya duyarlı, yenilikçi ve ekonomik projeyle yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı engellenerek çevreye önemli katkıda bulunuluyor. Aynı zamanda atmosferdeki sera gazı etkisi azaltılarak, iklim değişikliğiyle de mücadelede ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de okul servisi ile tırın çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasında
İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor
İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
"Çengel-14 ve Çengel 15" operasyonlarında 136 bin 904 litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi

Benzer haberler

İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor

İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünde yıl sonu hedefi 20 bin megavat

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet