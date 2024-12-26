İLBANK'ın destek verdiği Gediz'deki GES ile yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı önleniyor
İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Kütahya'nın Gediz ilçesindeki güneş enerjisi santraline (GES) verdiği destekle yılda 3 bin 368 ton karbon salınımının önüne geçiyor.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İLBANK, sürdürülebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerji santrallerinin kurulumuna destek oluyor.
Bu kapsamda İLBANK'ın verdiği destekle Kütahya Gediz'deki 68 bin 300 metrekarelik alana kurulan GES ile yılda 5 milyon 310 bin kilovatsaat elektrik üretiliyor.
Bölgedeki 26 bin 119 kişiye hizmet sağlayan projeyle 2 bin 500 konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.
Doğaya duyarlı, yenilikçi ve ekonomik projeyle yılda 3 bin 368 ton karbon salınımı engellenerek çevreye önemli katkıda bulunuluyor. Aynı zamanda atmosferdeki sera gazı etkisi azaltılarak, iklim değişikliğiyle de mücadelede ediliyor.