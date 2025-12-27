İki uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye’nin taraf olduğu iki uluslararası anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
İstanbul
Ankara'da 1 Haziran 2023'te ve Hong Kong'da 31 Ekim 2023'te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulundu.
Öte yandan 27 Eylül 2024'te New York’ta imzalanan "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Kapsamında Ulusal Yetki Alanı Dışındaki Alanların Deniz Biyolojik Çeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Anlaşması" da beyanlarla birlikte onaylandı.
Her iki kanun da yayımı itibarıyla yürürlüğe girdi.
