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İHH Kadın Birimi, 2024'te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ​​​​​​​Kadın Birimi, 2024'te kadın gönüllülerin desteğiyle birçok alanda gerçekleştirilen faaliyetlerle on birlerce kişiye ulaştı.

Rüveyda Mina Meral  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
İHH Kadın Birimi, 2024'te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 76 ilde 25 bin 124 kadın gönüllüyle birçok alanda faaliyet gerçekleştirildi.

Bu faaliyetler kapsamında 4 bin 161 eğitim, 4 bin 357 atölye çalışması ile 722 hayır çarşısı, 595 hayır sofrası ve 230 biletli organizasyonla on binlerce kişiye yardım ulaştıran İHH Kadın Birimi, yıl içinde ayrıca 1277 kurumsal ziyarette bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Kadın Birimi Koordinatörü Nazmiye Göltaşı, gönüllülerin çalışmalarda yapı taşı olduklarını ve saha çalışmalarıyla daha fazla insana ulaştıklarını bildirdi.

Kadınların bireysel potansiyellerini keşfetmelerini sağlarken toplumsal dayanışmayı artıracak projeler üretmeyi hedeflediklerini belirten Göltaşı, "İnsanlık için mücadele eden, hakkı savunan bireyler yetiştirmek ve bu doğrultuda kadınların bilgi ve yetkinliklerini artırmak, öncelikli amaçlarımızdandır. Uluslararası düzeyde ise kadın hakları ve dayanışma alanlarında farkındalık oluşturmayı, kriz bölgelerinde kadınların hayatlarına dokunan projelerle destek sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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