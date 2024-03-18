Dolar
32.30
Euro
35.22
Altın
2,160.95
ETH/USDT
3,602.80
BTC/USDT
68,352.00
BIST 100
8,784.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya Devlet Hastanesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

İHH, Gazze'de en çok yemek dağıtımı yapan kuruluşlar arasına girdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'de günlük olarak en fazla sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapan uluslararası kuruluşlar arasında yer aldı.

İrem Demir  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
İHH, Gazze'de en çok yemek dağıtımı yapan kuruluşlar arasına girdi

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana çalışmalarını sürdüren İHH, Dünya Gıda Programı (WFP) ile beraber ramazanın başlangıcından bu yana her gün 48 bin insana iftar yemeği dağıtıyor.

Bu doğrultuda İHH, Gıda Güvencesi Sektöründe Uluslararası Koordinasyon Mekanizması verilerine göre, bölgede hizmet veren sivil toplum kuruluşları arasında Gazze'de günlük olarak en fazla sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapan kuruluşlar arasında üçüncü sırada yer aldı.

İHH'nın Gazze'deki çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2024 Umre Organizasyonu kapsamında Mekke'de yürütülen hizmetleri inceledi
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Kazakistan ve Türkiye, Hazar Denizi'nde güvenliğin sağlanması konusunda işbirliğini görüştü
Enerji işçilerinden İBB yönetimine "maaş zammı" protestosu
Bolu'da Güney Çevre Yolu törenle hizmete açıldı

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'nin "en büyük açık hava mezarlığına" dönüştüğünü söyledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'nin "en büyük açık hava mezarlığına" dönüştüğünü söyledi

İHH, Gazze'de en çok yemek dağıtımı yapan kuruluşlar arasına girdi

UNICEF Sözcüsü Elder: "Gazze'de 13 binden fazla çocuk öldürüldü"

İDDEF Gazze'nin yaralarını sarmaya ramazanda da devam ediyor

İDDEF Gazze'nin yaralarını sarmaya ramazanda da devam ediyor
UNICEF İcra Direktörü Russell: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor

UNICEF İcra Direktörü Russell: Gazze'de çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor
Gazze'de eşi İsrail güçlerince alıkonulan Filistinli anne, 2 çocuğunu kaybetmekten korkuyor

Gazze'de eşi İsrail güçlerince alıkonulan Filistinli anne, 2 çocuğunu kaybetmekten korkuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet