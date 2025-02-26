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Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Hüseyin Yıldız  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Iğdır

Melekli beldesinde bulunan Iğdır Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne (RAM) kayıt için ailesiyle birlikte gelen özel öğrencinin yediği yiyecek, okuldan çıkarken nefes borusuna kaçtı.

Olayın yaşandığı esnada okula gelen Özel Eğitim Öğretmeni Yusuf Akbaş, öğrenciye müdahale edip uyguladığı Heimlich manevrasıyla boğazdaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.

Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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