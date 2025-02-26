Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı
Iğdır'da özel eğitim öğretmeni, boğazına yiyecek takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı.
Iğdır
Melekli beldesinde bulunan Iğdır Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne (RAM) kayıt için ailesiyle birlikte gelen özel öğrencinin yediği yiyecek, okuldan çıkarken nefes borusuna kaçtı.
Iğdır'da özel eğitim öğretmeninin boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtarma anı güvenlik kamerasına yansıdı https://t.co/xexSpEnfhk pic.twitter.com/RnG7WB4Khl— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 26, 2025
Olayın yaşandığı esnada okula gelen Özel Eğitim Öğretmeni Yusuf Akbaş, öğrenciye müdahale edip uyguladığı Heimlich manevrasıyla boğazdaki yiyeceğin çıkmasını sağladı.
Olay anı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.