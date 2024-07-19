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Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklayacak. Küresel düzeyde etkili olan yazılım sorunu nedeniyle İsveç'in başkenti Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.
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İGA'dan "küresel yazılım sorunu" nedeniyle yolculara uçuşları kontrol uyarısı

Gökhan Yılmaz  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
İGA'dan "küresel yazılım sorunu" nedeniyle yolculara uçuşları kontrol uyarısı

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklandığı belirtilen küresel yazılım sorunu nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolculara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Küresel çapta yaşanan yazılımsal aksaklıklar dolayısıyla, havalimanımıza gelmeden önce uçuş bilgilerinizi kontrol etmenizi önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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