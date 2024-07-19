İGA'dan "küresel yazılım sorunu" nedeniyle yolculara uçuşları kontrol uyarısı
İstanbul
İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklandığı belirtilen küresel yazılım sorunu nedeniyle seferlerde iptaller yaşandığını belirterek, yolculara havalimanına gelmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.
İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Küresel çapta yaşanan yazılımsal aksaklıklar dolayısıyla, havalimanımıza gelmeden önce uçuş bilgilerinizi kontrol etmenizi önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.