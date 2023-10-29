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İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 100. yılına özel video paylaşıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
İçişleri Bakanlığından Cumhuriyet'in 100. yılına özel paylaşım

Ankara

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında hazırlanan "100 yıl önce bugün" başlıklı videoya sosyal medya hesabında yer veren Bakanlık, bu paylaşıma Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözleri ve "Yaşasın Cumhuriyet" notunu düştü.

Atatürk'ün görüntüleriyle başlayan videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"100 yıl önce başladı bu gurur. Asırlık çınar 100 yıl önce filizlendi, milletin gönlüne 100 yıl önce yerleşti. Yüzlerce çabayla büyüdü, gelişti. Yüzlerce kişi istiklal ve istikbal için can verdi, gökyüzünde, yeryüzünde, yüzler gülsün, yüzüne bakmaya kıyamadıklarınız korkusuzca ve özgürce büyüsün diye verildi onca emek. Güler yüzle verildi her hizmet. Yüzünü güldürdüklerimizin sevinci yetti bize. Yüz yüze bakmanın, omuz omuza durmanın güveniyle nice 100 yıllara. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Görüntülerde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın vatandaşlarla bir araya geldiği anlar ve düzenlenen operasyonlardan kesitler de yer aldı.

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