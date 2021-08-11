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İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki vatandaşlardan bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemelerini isteyerek, sel bölgelerindeki yolların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Kemal Karadağ   | 11.08.2021
İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu, Bartın, Sinop valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."

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