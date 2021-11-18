Dolar
10.89
Euro
12.33
Altın
1,866.24
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,707.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 124 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 18.11.2021
İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatına 9 avukat, 3 inşaat mühendisi, 2 harita mühendisi, bir makine mühendisi, 4 bilgisayar mühendisi, 4 yazılım mühendisi, 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektronik haberleşme mühendisi, 2 endüstri mühendisi, bir arşiv uzmanı, bir İngilizce mütercim tercüman, bir sosyal çalışmacı, 2 psikolog, taşra teşkilatına ise 90 çağrı karşılama personeli alınacak.

Sözlü sınava girecek adaylarda 2020 KPSS (B) grubu lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olma şartı aranacak.

Adaylar sınav başvurularını e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden, e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapabilecek. Ayrıca adaylar, başvuru tarihleri arasında Bakanlığın "https://www.icisleri.gov.tr" adresli internet sitesinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecek.

Başvurular, 29 Kasım saat 09.30'da başlayıp, 3 Aralık saat 17.30'da sona erecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgilere, Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar bölümündeki ilandan ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor
Moderna, Kovid-19 aşısı 3. dozun ABD'de tüm yetişkinlere uygulanması için onay istedi
Belçika, vaka sayılarının artması üzerine Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı
Türkiye'de 23 bin 867 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 229 kişi öldü
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 15 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığı 124 sözleşmeli personel alacak

Denetimler ve trafikte farkındalığın artması kazalardaki can kayıplarını azalttı

AYM, çalışanın 'keyfi' olarak başka birimde görevlendirilmesini hak ihlali saydı

AYM, çalışanın 'keyfi' olarak başka birimde görevlendirilmesini hak ihlali saydı
Türkiye ile AB arasında imzalanan üç anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile AB arasında imzalanan üç anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı

Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Operasyonu başladı