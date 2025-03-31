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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bayram mesajı emniyet telsizinden okundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev başındaki emniyet personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Fatih Gökbulut  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın bayram mesajı emniyet telsizinden okundu

Ankara

Yerlikaya, emniyet telsizi üzerinden personele okunan bayram mesajında, İçişleri Bakanlığı ailesi olarak mesai mefhumu gözetmeden, Türkiye'nin huzuru ve milletin esenliği için durmadan, duraksamadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Personelin üstün vazife şuuru, gayret ve fedakarlıkları sayesinde milletin huzur ve güven içinde olduğunu belirten ve emniyet personeline teşekkür eden Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli kardeşlerim, milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bu cennet yurdu bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu duygularla sizlerin, kıymetli ailelerinizin ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun."

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