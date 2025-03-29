İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan "trafik kurallarına uyalım" çağrısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, geçen iki yılda, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerindeki kazalarda 744 can kaybı yaşandığını hatırlattı.
Yerlikaya, en çok can kaybına neden olan trafik ihlallerine ilişkin bilgi verirken; hız ihlalinden 375, şerit ihlalinden 177, geçiş öncesi ihlalinden 63, arkadan çarpma sonucu 55, dönüş kurallarının ihlalinden 22, kırmızı ışık ihlalinden 19 ve diğer ihlallerden 94 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Bazı kazalarınsa birden fazla ihlal sebebiyle meydana geldiğini ifade eden Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." çağrısında bulundu.
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Son iki yıldaki Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde maalesef 744 canımızı yitirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 29, 2025
En çok can kaybına neden olan ihlallerin başında:
🟥 Hız ihlali, maalesef 375 vefat
🟥 Şerit ihlali, maalesef 177 vefat
🟥 Geçiş öncesi ihlali maalesef 63 vefat
🟥 Arkadan çarpma maalesef 55… pic.twitter.com/Ts0Ba2hQmM