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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sele ilişkin açıklama: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun, Ordu ve Muş'ta şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mahsur kalan 34 kişinin ise güvenlikli alanlara tahliye edildiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan sele ilişkin açıklama: 2 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi tahliye edildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle Samsun ve Ordu için turuncu uyarıda bulunduğunu, uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapıldığını anımsattı.

Samsun'un, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplam 60 ihbar alındığını aktaran Yerlikaya, "Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Samsun'da 460 araç, 656 personel, 25 motopomp ve 7 dalgıç pompayla sele müdahale edildi." bilgisini verdi.

Ordu'nun Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındığını, çalışmalarda toplam 695 personel, 284 aracın görev aldığını belirten Yerlikaya, Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda da 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalara katılan AFAD personelimize, belediyelerimize, emniyet ve jandarmamıza, DSİ ve kara yolları ekiplerimize, sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın yaptığımız uyarılara hassasiyetle uyması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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