Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, trafikte yeni dönemi Anadolu Ajansı özel yayınında anlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte yeni döneme ilişkin Anadolu Ajansı özel yayınında açıklamalarda bulundu.

07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
Ankara

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yerleşim yeri içindeki trafik denetimlerini artıracaklarını bildirerek, "Trafikte can kaybı ve yaralanmanın en büyük müsebbibi hız kuralı ihlali. Barem sistemi getirdik. Yerleşim yeri içi ve yerleşim dışı ayrımı yaptık." dedi.

Bakan Yerlikaya, 30 kilometre hız limitli okul ve hastane önlerinde 76 kilometre hızla gidenlerin 30, 86'yla gidenlerin 60, 96'yla gidenlerin 90 gün ehliyetinin alınacağını söyledi. 

Yerlikaya, bir yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan sürücülerin psikiyatri uzmanına yönlendirileceğini söyledi.

Bakan Yerlikaya, yeni kanun teklifinde 5 yılda 2 kere ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin ehliyetlerinin iptal edileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyetin alınacağını, 6 kez ihlal yapanların ehliyetinin iptal edileceğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, cep telefonuyla araç kullanan sürücüye ilkinde 5 bin lira, tekrarı halinde 10 bin lira ceza verileceğini, üçüncüsünde ehliyetine 30 gün el konulacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, dur ihtarına uymama cezasına ilişkin, "60 gün belgesini alıyoruz, 60 gün de trafikten men ediyoruz, 200 bin lira cezası var." dedi.

Bakan Yerlikaya, yeni radar aplikasyonuyla ilgili de, "2024'te günde 10 kişiye düşürdüğümüz hız sınırı ihlali sebebiyle ölümü sıfırlamak istiyoruz. Aplikasyonu yakında yayınlayacağız." diye konuştu.

