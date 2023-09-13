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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son üç ayda 258 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi.

İsa Toprak  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son üç ayda 258 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.  

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