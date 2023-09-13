İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son üç ayda 258 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son üç ayda 258 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 37'si bombalı 44 terör eyleminin önlendiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Yerlikaya, son 3 ayda düzenlenen 1285 operasyonda, 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını, bunlardan 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı.
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