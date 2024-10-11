İçişleri Bakanı Yerlikaya, öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da öldürülen İkbal Uzuner'in ailesinin evine giderek başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yerlikaya'nın, Uzuner'in ailesinin İstanbul'daki evine giderek anne ve babasına başsağlığı dilediği belirtildi.
Açıklamada Yerlikaya'nın, İstanbul'da öldürülen Ayşenur Halil'in ailesine başsağlığı de dilediği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.