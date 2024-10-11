Dolar
34.30
Euro
37.50
Altın
2,656.70
ETH/USDT
2,455.00
BTC/USDT
62,932.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya, öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi

Yusuf Soykan Bal  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya, öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da öldürülen İkbal Uzuner'in ailesinin evine giderek başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yerlikaya'nın, Uzuner'in ailesinin İstanbul'daki evine giderek anne ve babasına başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada Yerlikaya'nın, İstanbul'da öldürülen Ayşenur Halil'in ailesine başsağlığı de dilediği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da "Gazetecilerin Gözünden Soykırımın 365 Günü" paneli düzenlendi
Savcının makamında ölümle tehdit edilmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltında
Çorlu Deresi'nin rengi değişti
İçişleri Bakanı Yerlikaya, öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi
Trabzon'da koruma ve bakım altındaki kız çocukları arasında yemek yarışması yapıldı

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya, öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in ailelerine başsağlığı diledi

İstanbul'da uyuşturucu satılıcılarına yönelik denetimde 225 zanlı yakalandı

Ödüllü hafız 20 yıldır gönüllü Kur'an dersleri veriyor

Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem

Edirnekapı surlarına çıkan merdivenlere demir bariyerli önlem
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkta bölgesinde lider olabilecek bir ülke

Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlıkta bölgesinde lider olabilecek bir ülke
İstanbul'da öldürülen 2 genç kız ile saldırganın dijital materyalleri inceleniyor

İstanbul'da öldürülen 2 genç kız ile saldırganın dijital materyalleri inceleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet