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İçişleri Bakanı Soylu: Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci

Etem Geylan   | 28.09.2021
İçişleri Bakanı Soylu: Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci

Izmir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde "Toplumsal Olayları Müzakere Kursu" açılış programında yaptığı konuşmada, yurt bahanesiyle yapılan eylemlere ilişkin, "24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor." dedi.

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