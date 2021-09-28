İçişleri Bakanı Soylu: Yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
Izmir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde "Toplumsal Olayları Müzakere Kursu" açılış programında yaptığı konuşmada, yurt bahanesiyle yapılan eylemlere ilişkin, "24 ildeki eylemlere 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci. Bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmuyor." dedi.
#Canlı: İçişleri Bakanı Soylu, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi'nde "Toplumsal Olayları Müzakere Kursu" açılış programında konuşuyor https://t.co/YoapumjoSF— AA Canlı (@AACanli) September 28, 2021
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