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İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi saldırısının Münbiç kaynaklı olduğunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiç'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul, Sefa Şahin   | 18.11.2022
İçişleri Bakanı Soylu, İstiklal Caddesi saldırısının Münbiç kaynaklı olduğunu açıkladı Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

TBMM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, dış desteği yoğun bir terör yapısıyla mücadele ettiklerini vurguladı.

Bu mücadeleyi sürdürürken Anayasa, hukuk, demokrasi, insan hakları ve devlet ilkelerinden asla taviz vermediklerini belirten Soylu, sadece son 3 yılda ABD senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım yapıldığını söyledi.

Bakan Soylu, bunlara rağmen terör örgütüne katılımın 30 yıldır ilk kez 3 yıldır üst üste 100'ün altına düştüğüne işaret ederek, "Son 3 yılda teslim olanların sayısı, katılanların sayısını aşmışken 3 Aralık 2016'da yaşanan Reina saldırısından sonra şehirlerimizde büyük terör olayı yaşanmamışken, 2015'te 2 bin 817 olan terör eylemi sayısı ilk 10 ay itibarıyla yüzde 97 azalışla 97'ye düşmüşken ve bunların çoğu sınırın karşısından yapılan taciz atışlarıyken son 6 yılda 2 bin 473, 2021'de 184, 2022'de 157, son 12 ayda 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmişken birdenbire son 2 ayda Mersin ve İstiklal Caddesi saldırılarının yaşanması özellikle yüzyılın seçimi yaklaşırken Türkiye'yi yeniden küresel istikrarsızlık cenderesine çekme denemesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunların, Türkiye'nin üzerine oynanan oyunun büyüklüğüne işaret ettiğini söyleyen Soylu, "İstiklal Caddesi saldırısı PKK'nın daha önce defalarca gördüğümüz sivil katliamlarından birisidir. Faili hemen bulduk, şimdi arkasındaki tüm yapıyı deşifre ediyoruz." dedi.

Soylu, 2016-2022 arasında teslim olarak ifade veren 1248 örgüt mensubundan 393'ünün, PKK'ya HDP aracılığıyla katıldığını söylediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler, gençler dağa gitmesin diye uğraşırken, HDP'nin parti yöneticisinin arabasıyla çocuk kaçırırken yakalanmasının, 4 yıldır hala Diyarbakır ailelerinden utanmayışının, Duran Kalkan'a, Murat Karayılan'a peşkeş çektikleri, 'portatif' diye isim taktıkları o çocukların ve gençlerin hesabını (HDP) bu millete vermelidirler."

Soylu, ülkenin güvenlik güçlerine yönelik "kimyasal silah kullanma" iftirasına alkış tutanların da hesap vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizin derdiniz ne ki PYD ile PKK'yı aklıyorsunuz? Mersin saldırısı da Münbiç'ten oldu, İstiklal Caddesi saldırısı da Münbiç'ten oldu. Münbiç'te de sizin ağalarınız durmaktadır, bu kadar basit, Amerika durmaktadır, PYD/PKK durmaktadır." diye konuştu.

Bakan Soylu, PKK/PYD ile sınır komşusu olmaktan sakınca görmeyenlerin, terörle mücadele eden polis, jandarma, asker ve korucular ile gazi ve şehit ailelerine söyleyecek sözlerinin olamayacağının altını çizdi.

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