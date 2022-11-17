Dolar
18.62
Euro
19.33
Altın
1,767.25
ETH/USDT
1,203.80
BTC/USDT
16,578.00
BIST 100
4,579.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de Girişimci İş Kadınları Federasyonunca düzenlenen programda konuşuyor.
logo
Gündem

Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde, 2017 yılında tanıştığı terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG üyesi erkek arkadaşı aracılığıyla örgütle tanıştığını anlattı.

Emrah Gökmen   | 17.11.2022
Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in (23) emniyette verdiği ifadede, terör örgütü ile erkek arkadaşı aracılığıyla 2017 yılında tanıştığını belirterek, bir süre sonra izini kaybettiği sevgilisi ile görüşemediğini ancak örgütle bağlantısını devam ettirdiğini anlattığı öğrenildi.

Atölye sahibinin örgütle bağlantısı tespit edildi

Bu arada, terörist Ahlam Albashır ile firari şüpheli Bilal H'nin birlikte kaldığı Esenler'deki atölyenin sahibi Ferhat H'nin de terör örgütü ile bağlantısı belirlendi.

Ferhat H'nin sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı, örgütün talimatı ile Ahlam Albashır ve Bilal H'yi evinde misafir ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı
Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni görüntülere ulaşıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Yoğun yağışlar gelmeden karayollarında lojistik hazırlıklarımızı tamamladık
Ordu'da köpeklerden kaçarken aracın çarpması sonucu ölen işçi için tören düzenlendi
Ümraniye'de park halindeki otomobilin çalınma anı kameralara yansıdı

Benzer haberler

Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı

Beyoğlu saldırganı ifadesinde terör örgütü PKK/PYD'ye nasıl katıldığını anlattı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri adliyeye getirildi

Beyoğlu saldırganının emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen ve kızının adı okullarda yaşayacak

Terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu öğretmen ve kızının adı okullarda yaşayacak
Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti

Bakan Özer'den, terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Özsoy ve kızının ailesine taziye ziyareti
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor

Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet