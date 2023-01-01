Dolar
18.70
Euro
20.01
Altın
1,824.56
ETH/USDT
1,194.80
BTC/USDT
16,526.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde "2023'e Huzurda Başlangıç" sabah namazı buluşmasına katılıyor. ABD'nin New York kentindeki Time Square’de toplanan kalabalık yeni yılı kutluyor ABD’nin New York kenti yeni yılı karşılıyor
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Soylu, İran sınırındaki jandarmalarla yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılın ilk gününde, İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmalarla kahvaltı yaptı.

Ahmet Sertan Usul   | 01.01.2023
İçişleri Bakanı Soylu, İran sınırındaki jandarmalarla yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı

Ankara

Geceyi üs bölgesinde geçiren Soylu, günün ilk ışıklarıyla üssün çevresindeki gözetleme kulelerini gezdi ve jandarmalarla bir süre sohbet etti.

Soylu, daha sonra üs bölgesindeki jandarmalarla kahvaltı yaptı.

Bakan Soylu'ya Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanak 2022
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya'da gençlerle sabah namazında buluştu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk hava etkili oldu
Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş, evinde ölü bulundu
İçişleri Bakanı Soylu, İran sınırındaki jandarmalarla yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Soylu, İran sınırındaki jandarmalarla yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, İran sınırındaki jandarmalarla yeni yılın ilk kahvaltısını yaptı

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye Yüzyılı'na girmenin heyecanını yaşıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye, Türkiye Yüzyılı ile dünyaya umut olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların yeni yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'ndeki jandarmaların yeni yılını kutladı
İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerini GAMER'de takip etti

İçişleri Bakanı Soylu, ülke genelinde uygulanan yılbaşı tedbirlerini GAMER'de takip etti
İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl Türkiye'deki nüfus idarelerimizde 29 milyon 808 bin yüz yüze işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Bu yıl Türkiye'deki nüfus idarelerimizde 29 milyon 808 bin yüz yüze işlem yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet