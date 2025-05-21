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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı.

Zeynep Yeşildal  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının firari şüphelisi Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında şüpheli Gülibrahimoğlu'nun el konulan şirketlerine kayyum atanmasını talep etti.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talep doğrultusunda şüphelinin şirketlerine kayyum atanmasına karar verdi.

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Şüphelinin mal varlığına el konmuştu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun, suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edilmişti.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına ve banka hesaplarına el konulmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.



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