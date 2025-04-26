Dolar
38.43
Euro
43.66
Altın
3,318.70
ETH/USDT
1,805.70
BTC/USDT
94,655.00
BIST 100
9,432.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 zanlı daha yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 zanlı daha yakalandı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürüyor.

Firari 6 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerinde denetimi güçlendirecek düzenlemeye gidildi
Türkiye ve dünya gündemi
"Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 zanlı daha yakalandı
Ağrı'da sağanak nedeniyle Badişan Deresi taştı

Benzer haberler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 zanlı daha yakalandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 47 zanlı daha yakalandı

İBB iştiraki Metro İstanbul işçileri, grev kararı aldı

İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelisini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen iş insanı tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının şüphelisini yurt dışına kaçırdığı iddia edilen iş insanı tutuklandı
Le Pen davası Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk skandallarını yeniden gündeme getirdi

Le Pen davası Avrupa Parlamentosu bağlantılı yolsuzluk skandallarını yeniden gündeme getirdi
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "inşaat ruhsatı için 1 milyon dolar rüşvet istendiği" iddiası

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında "inşaat ruhsatı için 1 milyon dolar rüşvet istendiği" iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet