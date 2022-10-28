Hukuk müşavirleri "uluslararası arena" için İzmir'de buluştu
İzmir ve çevre illerde faaliyet gösteren şirketlerin hukuk müşavirleri, İngiltere merkezli hukuk bürolarını araştırma ve değerlendirme şirketi Legal 500 Türkiye'nin düzenlediği etkinlik kapsamında bir araya geldi.
İzmir
İzmir'deki bir otelde düzenlenen etkinlikte, şirketlerin hukuk temsilcileri ve serbest avukatlar, mesleki ve güncel konuları değerlendirdi.
Legal 500 Türkiye Temsilcisi Barış Agun, AA muhabirine, şirketlerinin 100'den daha fazla ülkede, iş dünyası ile hukukçuları bir araya getirdiğini ifade etti.
Amaçlarının Türk hukukçuları dünyaya tanıtmak ve bilinirliklerini artırmak olduğunu belirten Agun, benzeri bir etkinliği daha önce İstanbul'da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Türkiye'deki hukukçuların yurt dışındaki şirketlere de hukuk hizmeti verdiğini, yurt dışında bürolar açan hukukçular bulunduğunu aktaran Agun, "Türkiye'deki hukuk müşaviri arkadaşlar çok iyi işler yapıyorlar." dedi.
Etkinliğin İzmir'deki ev sahiplerinden avukat Levent Lezgin Kılınç, toplantının hukukçulara büyük fayda sağlayacağına inandığını belirtti.
Tahkim, deniz ticareti ve rekabet hukuku alanlarında oturumlar yapıldığını aktaran Kılınç, şunları söyledi:
"Burada kıymetli şirketlerimizin hukuk müşavirleri ve meslektaşlarımız ve akademisyenlerimiz bir araya geldi. Amaç iş dünyası ile hukuk çevresini buluşturmak ancak daha çok bizim hukukçuların bir araya gelerek son güncel bilgileri kendi aralarında yeniden değerlendirilmesi. Amacımız uluslararası arenada Türk hukukçuların etkin olması."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.