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HSK kararnamesiyle bazı illerin başsavcıları değişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Yeldan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına Üzeyir Karakülah, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün atandı.

Abdullah Sarica  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
HSK kararnamesiyle bazı illerin başsavcıları değişti

Ankara

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına Ali Yeldan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına Üzeyir Karakülah ve Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün getirildi.

HSK tarafından, Yargıtay ve Danıştay üyelikleri için yapılan seçim sonrası boş kalan il ve ilçe başsavcılıkları ile başkanlıklara atamalar yapıldı.

HSK kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Şaban Yılmaz'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Ferhat Kapıcı'nın yerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına Semih Akgün, Ali Rıza San'ın yerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına Halil Sezgin, Murat Boylu'nun yerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığına Hazar Turan Alim getirildi.

Kararnameyle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına; Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah ise Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Ayrıca Danıştay üyeliğine seçilen Ahmet Cüneyt Yılmaz'ın yerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına Recep Yılmaz Korkmaz getirildi.

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