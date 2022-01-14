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Hindistan’da Müslümanlara soykırım çağrısında ilk tutuklama

Hindistan polisi, Uttarakhand eyaletinde, aralık ayında Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı yapmasıyla ilgili bir kişiyi tutukladı.

Ayşe Doğru   | 14.01.2022
Hindistan’da Müslümanlara soykırım çağrısında ilk tutuklama Fotoğraf: Imtiyaz Khan/AA

Ankara

Yüksek Mahkemenin eyalet yönetimini uyarmasının ardından Uttarakhand polisi, Müslümanlık'tan Hinduizm'e geçtiğini belirten, eski adı Wasim Rizvi olan, Jitendra Narayan Tyagi adlı bir kişiyi tutuklandığını duyurdu.

Eyaletin Haridwar şehrinde Hindu din adamlarınca 17-19 Aralık 2021'de düzenlenen etkinlikte, ülkedeki Müslümanlara "soykırım" çağrısında bulunulmuştu.

Yeni Delhi'de ise 19 Aralık 2021'de düzenlenen ayrı bir programda, Hindu liderlerin, Müslümanları hedef alarak "Hindistan'ı Hindu bir ulus yapmak için ölmek ve öldürmek" için yemin ettikleri aktarılmıştı.

Hindu din adamlarının Müslümanlara soykırım çağrısı, ülke içinden ve dışından geniş tepki çekmişti.

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