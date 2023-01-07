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Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kuruluna atama yapıldı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kuruluna 3 atama yapıldı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 07.01.2023
Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kuruluna atama yapıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, HAK'ta açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atandı.

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