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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Rauf Maltaş, Merve Özlem Çakır   | 06.02.2023
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa'ya gelen Bakan Nebati, depremden hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi.

Vali Salih Ayhan'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Nebati, gazetecilere, depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ülke olarak zor bir gün geçiriyoruz, milletimizin feraseti ile bu zor zamanları birlikte atlatacağız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Bakan Nebati, Şanlıurfa'da arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemesi sevkinin devam ettiğini bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevkinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hissedildiği illerden Şanlıurfa'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevkinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Nebati, Şanlıurfa İl AFAD Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde, en hızlı çözümü üretmek için koordinasyon ve değerlendirme toplantılarını ve saha çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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