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Haydarpaşa Lisesi 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı' oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İstanbul'daki Haydarpaşa Lisesi "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlendi.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 28.11.2021
Haydarpaşa Lisesi 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı' oldu

Ankara

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan, tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Haydarpaşa Lisesi, "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

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Haydarpaşa Lisesi 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı' oldu

Haydarpaşa Lisesi 'doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü alanı' oldu