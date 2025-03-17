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Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiği kaydedildi.

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