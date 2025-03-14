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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin ile görüştü.

Esra Ağaçyetiştiren  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ABD'li mevkidaşıyla bir araya geldi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kadıoğlu ve beraberindeki heyet, Allvin'in resmi davetlisi olarak 10-16 Mart'ta ABD'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Kadıoğlu, bu kapsamda, Allvin'in yanı sıra ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığını ve Washington Büyükelçiliğini ziyaret etti, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Paylaşımda, Orgeneral Kadıoğlu'nun, ziyarette mevkidaşı Allvin ile çektirdiği fotoğraflar da yer aldı.

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