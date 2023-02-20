Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem, ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Hatay/Ankara
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.
5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı
Bu depremin ardından saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de 5,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.
Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.
Hatay’ın Defne ilçesinde saat 20.04’te çevre illerden de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/bUtuke7T9y— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023
İçişleri Bakanı Soylu: 3 kişi hayatını kaybetti, 213 kişi hastanelere sevk edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde şu ana kadar 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.
#Canlı: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor https://t.co/RAUYu1r1f7— AA Canlı (@AACanli) February 20, 2023
Bakanı Soylu, 3 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.
AFAD "sahil şeridinden uzak durun" uyarısını kaldırdı
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, depremin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.
Hatay merkezli meydana gelen depremlerin ardından @Kandilli_info uyarısı üzerine tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı @Kandilli_info ile yapılan değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.
Daha sonra uyarının depremin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verildiği ve değerlendirmeler sonucunda kaldırıldığı belirtildi.
Oktay: Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirterek, bölgedeki vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları uyarısında bulundu.
Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2023
Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hatay Valisi Doğan: Bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz
Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.
Defne ve Samandağ ilçelerinin bazı mahallelerinde yıkımların yaşandığı ve enkaz altında kalanların olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.
2 hastane tedbir amaçlı boşaltıldı
İskenderun Devlet Hastanesi'nin Numune Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasında yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta tedbir amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin acil servis hizmetleri de bahçeye kurulan sahra hastanesinde verilmeye başlandı.
Hatay’da tedbiren boşaltılan İskenderun Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde yatan 9 hasta başka hastaneye nakledildi. Depremin ardından UMKE ekipleri bahçeye sahra hastanesi kurdu https://t.co/SqXwBL90w0 pic.twitter.com/cHXAmtztml— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023
Hastanenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki eski binasının bir bölümü ise Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmıştı.
Antakya ilçesindeki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören hastalar da tahliye edilerek, sahra hastanesine nakledildi.
Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiği için boşaltılan Şehit Pamir Caddesi'ndeki bir binanın yıkıldığı öğrenildi.
Kent trafiğinde yoğunluk yaşanıyor
Sarsıntıların etkisiyle vatandaşlar arasında oluşan panik nedeniyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Yetkililerin vatandaşlardan hasarlı binaların yakınında durmamalarını istediği kentte, ekiplerin enkazlardaki tarama çalışmaları sürüyor.
İskenderun'da daha önce boşaltılan bina çöktü
Samandağ ilçesi merkezli depremin ardından İskenderun ilçesinde hasar görmeyen evlerinde oturan vatandaşlar, panikle kendilerini dışarı attı. Bazı vatandaşların ellerinde yataklarla sokaklara çıktığı görüldü.
AFAD, polis ve jandarma ekipleri de bölgede, vatandaşları evlerine girmemeleri konusunda uyardı.
Bu arada, Şehit Polis Abdullah Sinan Şirinoğlu Caddesi’nde bulunan 3 katlı boş bina deprem nedeniyle çöktü.
Samandağ ilçesinde tarama çalışması yapılıyor
Bu arada Samandağ ilçesinde yıkımların yaşandığına dair sosyal medyada paylaşımların yapılması üzerine bölgede tarama faaliyeti başlatıldı.
AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma ile Kütahya'dan gelen madenciler ve İstanbul itfaiyesi ekipleri, binaların yıkıldığı iddia edilen mahallelerde arama yapıyor.
Adresleri kontrol eden ekipler, şu ana kadar yıkılan binaya rastlamadı.
Antakya'da iki bina yıkıldı
Depremde, merkez Antakya ilçesi Gazi ve Küçükdalyan mahallelerindeki 2 bina çöktü.
Bölgede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri hemen bu adreslere sevk edildi.
Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'ndeki binanın enkazında 1 kişiye ulaşıldı. Sağ çıkarılan bu kişi hastaneye götürüldü.
Bu binada enkaz altında olduğu öğrenilen 3 kişiye daha ulaşılabilmesi için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Küçükdalyan Mahallesi İpek Sokağı'nda yıkılan binanın enkazından da 2 kişi çıkarılarak tedaviye alındı. Aynı binadan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, enkaz altında başka kimsenin olmadığı belirtildi.
Adana Valisi Elban, kentte yıkılan bina olmadığını bildirdi
Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, sarsıntılar nedeniyle kentte olumsuz gelişme yaşanmadığını belirtti.
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.
Gaziantep Valisi Gül: Metruk bir binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay merkezli depreminGaziantep'te de hissedildiğini belirtti.
Depremle ilgili ihbarların değerlendirildiğini aktaran Gül, "An itibarıyla bir metruk binada kısmi çökme olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Lütfen ağır hasarlı binalardan uzak durunuz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Valisi Ayhan: İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da meydana gelen depremin kentte de hissedildiğini belirtti.
Konuyla ilgili ihbarların değerlendirildiğini kaydeden Ayhan, "Yaşanan bu depremde ilimizde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Riskli binalardan mutlaka uzak duralım. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.
Osmaniye'de boşaltılan 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı
Sarsıntı nedeniyle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar aldığı ve yanındaki 3 katlı apartman yıkıldığı için tedbir amaçlı boşaltılan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın bir bölümü yıkıldı.
Ekipler, yıkılan bölümde inceleme yaptı.
Diyarbakır'da 9 katlı binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı
Diyarbakır'da hissedilen deprem sonrası vatandaşlar dışarı çıkarak güvenli alanlara geçti.
Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde deprem nedeniyle yan yatan 9 katlı binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.
Depremin ardından kent genelinde herhangi bir olumsuz duruma karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Deprem Suriye'de ve Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi
AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremin ardından halk sokaklara döküldü.
Sarsıntılar, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'de ve Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi https://t.co/SqXwBL9yly pic.twitter.com/UXDZncDMUG— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 20, 2023
Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle yaralananlar oldu.
Afrin'in Cinderes beldesinde daha önce hasar gören 2 bina ile 1 minare yıkıldı, Halep ve İdlib kırsalında bazı binalar hasar gördü.
Yaralıların tedavi altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.