Hatay'da yıkılan rezidansın müteahhidi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
Üzerinde bulunan paralarla Karadağ'a gitmek üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli Mehmet Yaşar Coşkun polis merkezine götürüldü
İstanbul
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, yurt dışına çıkmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un üzerinde bir miktar para ile yurt dışına çıkmak için İstanbul Havalimanı'na geldiği ihbarı üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli Coşkun, Başsavcılığın talimatıyla polis ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Karadağ'a kaçmak üzereyken gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar para ele geçirilen şüpheli Coşkun, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Coşkun'un Karadağ'ın başkentine kaçacağı öğrenildi
8 Şubat'ta Antalya'dan İstanbul'a gelen ve gözaltına alınan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, bugün 19.50 uçağıyla Karadağ'ın başkentine kaçacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.