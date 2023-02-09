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Diyarbakır Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler yaralıları çıkarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binalardan birinin enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra çıkarıldı.

İbrahim Halil Aktürk   | 09.02.2023
Hatay'da yıkılan binanın enkazından 80 yaşındaki kadın 68 saat sonra kurtarıldı

Hatay

Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Eroğlu Apartmanı’nın enkazında arama yapan kurtarma ekipleri ve Mehmetçik, 80 yaşındaki Şaziye Kalaağzı’nın yardım çığlığını duydu.

Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışması sonunda yaralı olarak çıkarılan Kalaağzı, ambulansa taşındı. Enkazın altından 68 saat sonra kurtarılan Kalaağzı, hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle askerler birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.


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