Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Hatay
Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Arsuz ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda, 358 gram esrar, 901 uyuşturucu hap, 5 uyuşturucu içme aparatı, 12 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri, tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör, 50 fişek ve 50 bin lira ele geçirildi.
Operasyonlarda, S.T, H.Y, A.D, B.D. ve Z.D. gözaltına alındı.
Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.D.ve Z.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.