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İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis etkili oldu, gemi trafiği askıya alındı

İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Zeynep Rakipoğlu, Zafer Arslan  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis etkili oldu, gemi trafiği askıya alındı

İstanbul

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.

Yine Küçükçekmece, Avcılar ve Büyükçekmece civarında da sis etkili oldu.

Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul Boğazı'nda sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü olarak askıya alındı.


Beykoz'da binalar sis bulutlarıyla kaplandı

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edilen Anadolu Kavağı-Üsküdar, Rumeli Kavağı-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve İstinye-Çubuklu (Arabalı vapur) seferleri normale döndü.

Öte yandan, megakenti etkisi altına alan sis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından dronla görüntülendi.

Beykoz'da çekilen dron görüntülerinde, sisin öbekler halinde bazı bölgelerde yoğunlaştığı, binaların sis bulutuyla kaplandığı, bazı kesimlerin tamamen sisin altında kaldığı görüldü.

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