Türk Deniz Kuvvetleri'nden, Yunan Deniz Kuvvetleri ile Ege Denizi'nde ortak eğitim görevi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anamur mayın avlama gemisinin, ARIADNE-2024 Tatbikatı kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile Ege Denizi'nde eğitim görevi yaptığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden TCG Anamur mayın avlama gemimiz, ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti."
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NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden 🇹🇷TCG ANAMUR mayın avlama gemimiz ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru 🇬🇷HS EVROPİ ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi’nde eğitimler icra etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2024
As part of Exercise ARIADNE-2024,… pic.twitter.com/UEz5Id1nyZ