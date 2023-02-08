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Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yıkılan 14 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor
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Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Ahmet Sertan Usul   | 08.02.2023
Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Ankara

Arama kurtarma ekipleri, kentteki birçok noktada mümkün olan en çok sayıda kişiye ulaşmak için zamana karşı yarışıyor.

Çalışmalara destek vermek üzere İstanbul ve Balıkesir'den bölgeye gelen ekipler, Hatay merkezdeki Uğur Mumcu caddesinde bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştıran ekipler, 4 yaşında erkek çocuk, 15 yaşında kız çocuk, 35 yaşında kadın ve 39 yaşında erkeği, depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkardı.

Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu görüldü.

Ekipler binadaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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