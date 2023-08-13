Dolar
26.87
Euro
29.68
Altın
1,913.80
ETH/USDT
1,850.10
BTC/USDT
29,379.00
BIST 100
7,714.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor. - VTR
logo
Gündem

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Erdal Türkoğlu, Ali Kemal Zerenli  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Amanos Dağları eteklerindeki Kaledibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 3 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, büyümeden kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İzmir Körfezi'nde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor
İstanbul'da taksiciler yeni tarife için taksimetre cihazlarını güncelliyor

Benzer haberler

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'da otluk alanda çıkan ve yerleşim yerine ulaşan yangına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Depremde iş yeri hasar gören künefeci, tescilli tatlıyı konteynerde hazırlıyor

Depremde iş yeri hasar gören künefeci, tescilli tatlıyı konteynerde hazırlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet