Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hatay
Amanos Dağları eteklerindeki Kaledibi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 6 arazöz ve 3 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler, büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.