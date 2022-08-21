Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa’nın Kula İlçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Manisa
Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale başlattı.
Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında 5 dekar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.