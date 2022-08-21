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Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

Manisa’nın Kula İlçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Tezcan Ekizler, Kamil Altıparmak   | 21.08.2022
Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Kamil Altıparmak/AA

Manisa

Hamidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz ve 4 su tankeri ile müdahale başlattı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında 5 dekar kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

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