Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı
Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı.
Mardin
Üçyol mevkisinde dün bir tırın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 20 kişi hayatını kaybetti
- Mardin'de 20 kişinin hayatını kaybettiği kazanın tanıkları yaşananları anlattı
Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.