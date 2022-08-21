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Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı

Mardin'in Derik ilçesinde dün art arda yaşanan, 1 polis memurunun şehit olduğu, 19 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı.

Halil İbrahim Sincar   | 21.08.2022
Mardin'deki kazayla ilgili gözaltına alınan 2 tır şoförü tutuklandı Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Üçyol mevkisinde dün bir tırın da karıştığı ölümlü kazaya müdahale edenlere, freni patlayan tırın çarptığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.

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