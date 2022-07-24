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Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde kaza sonrası başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Mehmet Yavaş   | 24.07.2022
Çanakkale'de kaza yapan araçta başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Mehmet Yavaş/AA

Çanakkale

Evren Obir (35) idaresindeki 10 AFY 748 plakalı otomobil, Ayvacık girişindeki Çamlık mevkisinde kontrolde çıkarak ormanlık alana girdi.

Kazada, sürücü ile eşi Özlem Obir (32) ve 3 yaşındaki oğlu Ediz yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası aracın motor bölümünde başlayan yangın ise rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sirayet etti.

Yangına 2 helikopterle havadan, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, iş makineleri, çevre belediye itfaiyeleri ve 70 personelle karadan müdahale edildi.

Öte yandan, Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de yangın bölgesine gelerek çalışmaları inceleyip ekiplerden bilgi aldı.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan ve 3 dönüm orman alanının zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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