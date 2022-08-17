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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Dünya

İspanya'da yangın bölgesinden geçen trendeki 20 kişi yaralandı

İspanya'nın doğusundaki Valensiya bölgesinde devam eden orman yangını alanından geçen trende kapıları açan bir grubun en az 20 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Şenhan Bolelli   | 17.08.2022
İspanya'da yangın bölgesinden geçen trendeki 20 kişi yaralandı

Madrid

Valensiya özerk yönetimi yetkililerinden basına yapılan açıklamalarda, Castellon'un Caudiel ilçesinde rüzgarın etkisiyle alevlerin demiryoluna sıçradığı ve bölgeden geçen bir trenin kapılarının açılmasıyla yolculardan 20'sinin yaralandığı belirtildi.

Verilen bilgilerde, alevlerin demiryoluna doğru geldiğini gören makinistin treni durdurup geri manevra yaptığı, bu sırada bir grup yolcunun kapıyı açıp atlamaya çalıştığı, alevlerin ve dumanın vagona girdiği aktarıldı.

Yolcuların çoğunluğunun dumandan etkilendiği, 3'ünün vücudunda ise ciddi yanıklar olduğu belirtildi.

Trenin yangın bölgesinden uzaklaşarak, Caudiel İstasyonu'na döndüğü açıklandı.

Bu arada hafta sonundan bu yana devam eden ve 10 bin hektardan fazla alanın yandığı Ebo Vadisi'ndeki orman yangını nedeniyle bölgedeki 2 bin kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

Valensiya bölgesinde son 10 yılın en büyük yangınını söndürmek için 26 uçak ve helikopter havadan destek veriyor.




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