Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.
Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2022
Bu sabah itibarıyla ayçiçeği küspesi, ayçiçek yağı ve mısır taşıyan 4 gemi daha Ukrayna’nın Odessa ve Çernomorsk limanlarından hareket etti.
Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.