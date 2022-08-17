Dolar
17.96
Euro
18.25
Altın
1,773.93
ETH/USDT
1,892.90
BTC/USDT
23,803.00
BIST 100
2,942.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın stajyerleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
logo
Dünya

Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl yüklü 4 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını bildirdi.

Cankut Taşdan   | 17.08.2022
Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatının planlandığı bilgi devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı ve mısır taşıyan 4 geminin daha Odessa ve Çornomorsk limanlarından bu sabah itibarıyla hareket ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şanlıurfa sınırında yaralanan asker şehit oldu
Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı
Şehit Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun naaşı memleketi Kilis'e uğurlandı
Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden Edirne'de hasat mesaisi başladı

Benzer haberler

Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Finlandiya, Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltıyor

Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti

Ukrayna'dan Lübnan için yola çıkan ilk gemi 'Razoni' Suriye'ye gitti

Ukrayna'dan Lübnan için yola çıkan ilk gemi 'Razoni' Suriye'ye gitti
Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik

Rusya: Ukrayna'da toplam 3 bin 307 obüs ve havan topu yok ettik
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Avrupa'daki güvenlik durumu, Soğuk Savaş dönemindeki durumdan daha kötü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet