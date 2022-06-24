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Dünya

KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Mersinlik köyü civarındaki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan   | 24.06.2022
KKTC'deki orman yangını kontrol altına alındı

Lefkoşa

KKTC Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, 4 gündür devam eden yangının genel anlamıyla kontrol altına alındığını ifade ederek "Ancak henüz bitmiş değil, henüz kesin bir şey diyemeyiz." dedi.

Yanmış alanlarda zaman zaman parlamalar olduğunu, yanmamış alanlara sıçramaması için müdahale edildiğini aktaran Gürpınar, havadan ve karadan çalışmaların sürdüğünü belirtti.

KKTC'de devletin tüm kurumları yangına müdahale ederken vatandaş da mücadeleye destek veriyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, "En son canlı ateşi söndürüp soğutma çalışmalarına başlamadan önce yangın kontrol altına alındı' diyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Oğuz, 6 uçak ve 5 helikopter olmak üzere toplam 11 hava aracıyla müdahalenin devam ettiğini vurguladı.

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